Уроженца Туркменистана будут судить за незаконный оборот 1,2 кг мефедрона

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Туркменистана, которому инкриминированы два эпизода незаконных с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки особо опасных психотропных веществ в крупном размере.

По сообщению службы информации прокуратуры города Минска, фигурант вместе с иным лицом с 7 июня по 20 июля 2021 года через интернет приобрел и хранил с целью сбыта не менее 1205 г мефедрона, который перевозил на различном транспорте по Минску и области до момента его задержания.

Примененную ранее к фигуранту меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней — заключение под стражу.