Слухи об ответственности за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы не подтвердились

На Национальном правовом интернет-портале 14 октября опубликовано постановление Совета министров от 12 октября № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

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Накануне телеграм-канал «ГУБОП», название которого созвучно с соответствующим подразделением МВД (ГУБОПиК), сообщил, что в связи с принятием этого постановления подразделение якобы «начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями».

Утверждалось, что к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо участие в нем) будут привлекаться в том числе подписчики признанных экстремистскими телеграм-каналов — «как участники экстремистского формирования».

Однако в опубликованном тексте постановления не говорится о признании подписчиков телеграм-каналов участниками экстремистских формирований.

Ранее «ГУБОП» неоднократно утверждал, что подписка на «экстремистские» телеграм-каналы влечет административную ответственность, при этом в законодательстве ответственность предусмотрена только за распространение контента таких каналов.

Постановление Совмина устанавливает, что субъекты противодействия экстремизму и субъекты противодействия реабилитации нацизма должны не реже одного раза в полугодие направлять в МВД информацию о применении мер противодействия экстремизму и реабилитации нацизма.

Устанавливаются формы, по которым МВД должно вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Перечни должны быть опубликованы на сайте МВД в трехдневный срок со дня их формирования либо внесения в них изменений. Постановление определяет порядок обжалования решения о включении в такие перечни.

Согласно документу, субъекты противодействия реабилитации нацизма в пределах своей компетенции на постоянной основе должны осуществлять «мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, в том числе учредителями, редакциями средств массовой информации, владельцами интернет-ресурсов, журналистами, авторами информационных сообщений и материалов». По результатам мониторинга в МВД направляется аналитическая записка.

Утверждается Положение о порядке проведения оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма. К признакам проявления экстремизма относятся «наличие в символике и атрибутике, информационной продукции призывов к экстремистской деятельности и (или) пропаганды (элементов пропаганды) экстремистской деятельности, а равно публичного оправдания такой деятельности». Под символикой и атрибутикой подразумеваются «флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, рисунки-граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные аналогичные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут быть объектами авторского права, смежных прав, права промышленной собственности, а равно изображения лиц».

Оценку символики, атрибутики и информационной продукции, выявленных на территории Минска, проводит Республиканская комиссия по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма, в областях — соответствующие областные комиссии.

Основанием для проведения оценки является обращение госорганов, осуществляющих противодействие экстремизму. Оценка проводится не более 30 календарных дней со дня регистрации обращения комиссией. При сложности исследования или привлечении к оценке специалистов этот срок может быть продлен.

Утверждено положение о республиканской комиссии. Ее возглавит экс-министр информации и действующий депутат Палаты представителей Лилия Ананич («с ее согласия»), ее заместителем станет замминистра информации Игорь Бузовский. Всего в списке 20 фамилий.