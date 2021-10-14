Слухи об ответственности за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы не подтвердились

/ Общество
Просмотров: 77

На Национальном правовом интернет-портале 14 октября опубликовано постановление Совета министров от 12 октября № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

Фото: pixabay.com

Накануне телеграм-канал «ГУБОП», название которого созвучно с соответствующим подразделением МВД (ГУБОПиК), сообщил, что в связи с принятием этого постановления подразделение якобы «начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями».

Утверждалось, что к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо участие в нем) будут привлекаться в том числе подписчики признанных экстремистскими телеграм-каналов — «как участники экстремистского формирования».

Однако в опубликованном тексте постановления не говорится о признании подписчиков телеграм-каналов участниками экстремистских формирований.

Ранее «ГУБОП» неоднократно утверждал, что подписка на «экстремистские» телеграм-каналы влечет административную ответственность, при этом в законодательстве ответственность предусмотрена только за распространение контента таких каналов.

Постановление Совмина устанавливает, что субъекты противодействия экстремизму и субъекты противодействия реабилитации нацизма должны не реже одного раза в полугодие направлять в МВД информацию о применении мер противодействия экстремизму и реабилитации нацизма.

Устанавливаются формы, по которым МВД должно вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Перечни должны быть опубликованы на сайте МВД в трехдневный срок со дня их формирования либо внесения в них изменений. Постановление определяет порядок обжалования решения о включении в такие перечни.

Согласно документу, субъекты противодействия реабилитации нацизма в пределах своей компетенции на постоянной основе должны осуществлять «мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, в том числе учредителями, редакциями средств массовой информации, владельцами интернет-ресурсов, журналистами, авторами информационных сообщений и материалов». По результатам мониторинга в МВД направляется аналитическая записка.

Утверждается Положение о порядке проведения оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма. К признакам проявления экстремизма относятся «наличие в символике и атрибутике, информационной продукции призывов к экстремистской деятельности и (или) пропаганды (элементов пропаганды) экстремистской деятельности, а равно публичного оправдания такой деятельности». Под символикой и атрибутикой подразумеваются «флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, рисунки-граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные аналогичные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут быть объектами авторского права, смежных прав, права промышленной собственности, а равно изображения лиц».

Оценку символики, атрибутики и информационной продукции, выявленных на территории Минска, проводит Республиканская комиссия по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма, в областях — соответствующие областные комиссии.

Основанием для проведения оценки является обращение госорганов, осуществляющих противодействие экстремизму. Оценка проводится не более 30 календарных дней со дня регистрации обращения комиссией. При сложности исследования или привлечении к оценке специалистов этот срок может быть продлен.

Утверждено положение о республиканской комиссии. Ее возглавит экс-министр информации и действующий депутат Палаты представителей Лилия Ананич («с ее согласия»), ее заместителем станет замминистра информации Игорь Бузовский. Всего в списке 20 фамилий.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГУБОПиК пропаганда Совмин Персона: Лилия Ананич Игорь Бузовский

Другие материалы на эту тему:

На чьей стороне большинство? Лукашенко пытается показать, что на его

На чьей стороне большинство? Лукашенко пытается показать, что на его

Кругом враги. Госпропаганда окончательно вернулась на советские рельсы

Кругом враги. Госпропаганда окончательно вернулась на советские рельсы

Нарратив белорусской госпропаганды: все, кто против — фашисты

Нарратив белорусской госпропаганды: все, кто против — фашисты

ЕС сравнили с Третьим рейхом. Белорусские власти всех врагов малюют фашистами

ЕС сравнили с Третьим рейхом. Белорусские власти всех врагов малюют фашистами