Солдат уронил в окоп боевую гранату

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На занятии по огневой подготовке в 11-й отдельной механизированной бригаде, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, военнослужащий срочной службы уронил ее в окоп.

«Руководитель занятия старший лейтенант Алексей Харламов, проявив высочайшее мужество и выдержку, успел в считанные секунды оттащить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом. Офицер получил незначительные травмы», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Инцидент произошел 13 октября.
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Тэги: граната Минобороны Вооруженные силы Беларуси Персона: Алексей Харламов Город: Слоним

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