Астрофизики наткнулись на исходящие из центра нашей галактики загадочные радиосигналы

Ученые обнаружили, что из центра Млечного Пути исходят неизвестные радиоволны. По их словам, эти сигналы не соответствуют ни одному из известных космических объектов.

Радиосигналы являются нашими самыми надежными глазами в космосе — радиотелескопы могут заглянуть туда, где обычные телескопы увидят лишь мрак, передает NV.ua . Например, недавно ученые смогли зафиксировать необычные радиосигналы, которые, как они верят, смогут осветить нам каждый уголок Вселенной. В идеале они могли бы наблюдать за всей огромной структурой нашего мира и даже, возможно, составить точную карту космической паутины — загадочной огромной структуры, которая своим гравитационным воздействием определяет движение всей материи внутри Вселенной.

В августе астрономы обнаружили радиосигнал, который выпустила необычная звезда. Предположительно, это была звезда, являющаяся самым сильным магнитом нашего мира — магнетар. Особенностью этих сигналов было то, что они оказались периодическими, то усиливаясь, то ослабевая. Это поможет исследователям лучше понять, как зарождаются эти необычные объекты.