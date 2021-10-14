В Минске откроется обновленный стадион МТЗ

/ Спорт
Просмотров: 59

Обновленный стадион ручных игр Минского тракторного завода откроется 14 октября на бульваре Тракторостроителей, 4, сообщает пресс-служба предприятия.

Спортивная площадка была построена в середине 50-х годов. В честь 75-летия Минского тракторного завода было решено провести модернизацию объекта. Реконструкция длилась около полугода.

Сейчас стадион состоит из двух площадок: одна отведена ручным играм (городошный спорт), а другая — это поле для футбола и волейбола. Теперь объект будет использоваться не только для заводских матчей и чемпионатов, но и для проведения городских мероприятий и спортивных соревнований других организаций.

Торжественное открытие стадиона ручных игр начнется в 15:30.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МТЗ

Другие материалы на эту тему:

«Оборудованию там больше ста лет». На МТЗ мастера зажало в дробеметном барабане

«Оборудованию там больше ста лет». На МТЗ мастера зажало в дробеметном барабане

Стачком МТЗ: «Настроение боевое. Мы будем идти до конца»

Стачком МТЗ: «Настроение боевое. Мы будем идти до конца»

«Невозможно молчать»: член наблюдательного совета МТЗ поддержал рабочих

«Невозможно молчать»: член наблюдательного совета МТЗ поддержал рабочих

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Почему бы не вынести тракторный завод за МКАД

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Почему бы не вынести тракторный завод за МКАД