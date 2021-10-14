В Минске откроется обновленный стадион МТЗ

Обновленный стадион ручных игр Минского тракторного завода откроется 14 октября на бульваре Тракторостроителей, 4, сообщает пресс-служба предприятия.

Спортивная площадка была построена в середине 50-х годов. В честь 75-летия Минского тракторного завода было решено провести модернизацию объекта. Реконструкция длилась около полугода.

Сейчас стадион состоит из двух площадок: одна отведена ручным играм (городошный спорт), а другая — это поле для футбола и волейбола. Теперь объект будет использоваться не только для заводских матчей и чемпионатов, но и для проведения городских мероприятий и спортивных соревнований других организаций.

Торжественное открытие стадиона ручных игр начнется в 15:30.