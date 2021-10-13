Польские спецслужбы сообщили о задержании шпиона, работавшего на КГБ Беларуси

В Польше задержан местный житель, подозреваемый в работе на белорусский КГБ, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб (должность занимает глава МВД Мариуш Каминьски) Станислав Жарын в интервью порталу wPolityce.pl.

По его словам, это успех польской контрразведки, который свидетельствует также об «атакующих действиях белорусской стороны». Бенефициаром работы задержанного были «белорусские разведывательные структуры», сказал Жарын.

Отмечается, что агент служил в ЗОМО (спецназ милиции времен социалистической Польши, привлекавшийся для подавления протестов) и полиции. «Разведслужбы ищут людей, хорошо знающих государственные и силовые структуры», — пояснил пресс-секретарь.

Как сообщает польская прокуратура, подозреваемый был задержан 10 октября в Варшаве. Мужчина арестован на три месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.