Политтехнолог: в 2020 году произошел распад образа президента-батьки, который царствовал 26 лет

То, что в Беларуси процесс развития демократии идет не так быстро как многим хотелось бы, — это «нестрашно». Об этом заявил политтехнолог Виталий Шкляров.

«Слушайте, солнце не каждый день светит. Ничего страшного. Все нормально. Погода разная. Мы чистим зубы не для того, чтобы завтра прекратился кариес, а для того, чтобы зубы были всегда здоровы. И в этом смысле — это нормальный здоровый процесс развития демократии, она не рождается за день», — отметил эксперт в интервью dw.com .

Отвечая на вопрос: какова идентичность поствыборной Беларуси, Шкляров прежде всего назвал, что белорусы стали «новой нацией»: «Мы вместе. Во-вторых, женщины вышли на авансцену, это очень важно. В-третьих, признание на Западе новой, я даже не называю это оппозиции, а новой ткани белорусской нации. В-четвертых, распад образа президента-батьки, который царствовал 26 лет. То есть это в данном случае, представьте себе, сравнимо с распадом, с шоком от распада Советского Союза, только после распада СССР многие поколения до сих пор из-за этого страдают».

По его мнению, «распад образа страны, целостности страны и роли президента — это негативный и посттравматический опыт, потому что он остается только с дубинками, избиениями и 35 тысячами посаженных граждан».

Шкляров называет Лукашенко «бывшим президентом Беларуси» потому что, «кроме Российской Федерации и пары стран его легитимность никто не признал. Я думаю, что это дает мне юридические основания так говорить».