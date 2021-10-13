Эксперт: Бабарико и Тихановский не были ставленниками Кремля на выборах-2020

Политтехнолог Виталий Шкляров, который несколько месяцев провел в СИЗО КГБ, считает, что у Кремля на выборах президента Беларуси в 2020 году не было своего ставленника.

В интервью DW он заявил, что ни Сергей Тихановский, ни Виктор Бабарико не были кандидатами Москвы.

Шклярова не смущает тот факт, что некоторые высказывания блогера были, как считают в издании, «пропутинскими»: «Возможно. Это не говорит о том, что он был ставленником Кремля. Очень много людей разделяют эту позицию [по Крыму]. Некоторые заблуждаются. Я думаю, что в этом у него есть своя точка зрения. Я не думаю, что он агент Кремля».

Свой вывод он основывает на опыте электоральных кампаний, в которых принимал участие: «Все-таки птицу видно по полету. Ласточки того, что это был агент Кремля, были бы видны заранее. Либо уже всплыли бы через год. Мы все же живем в прозрачное время».

Отрицательный ответ политтехнолог дал и на вопрос о «прокремлевскости» Виктора Бабарико.

Более того, Шкляров считает, что Москве на выборах-2020 и не надо было своего кандидата, так ее «вполне устраивает Александр Григорьевич Лукашенко»: «У Путина, прежде всего, нет выбора. Лукашенко — это наименьшее зло из возможных в ситуации, в которой находятся отношения России и Беларуси. Более того, революции, или перевороты, или майданы последних 10 лет научили Путина понимать, ценить и не менять коней на переправе. Особенно — понятных ему игроков, прогнозируемых и слабых, с его точки зрения. Потому что [Лукашенко] все-таки зависим от него».

Также, по мнению эксперта, нет смысла менять белорусского правителя на своего кандидата, так как «Путина все устраивает»: «Цена вопроса — несколько миллиардов долларов. Она совершенно ничтожна по сравнению со сменой шахматной игры и, возможно, приходом [белорусского] Зеленского или какого-то прозападного политика. При нынешних настроениях в Беларуси это вполне возможно».

Он напомнил, что в 2020 году в Беларуси появилась «совершенно никому не знакомая женщина, которая стала политиком номер один в Беларуси»: «Она встретилась с главами 30 государств, смогла кардинально изменить на международной арене отношение к Беларуси, чего не смог Лукашенко за 26 лет».

Кроме этого, подчеркнул Шкляров, в стране родилась, выплавилась определенным образом национальная самоидентичность и сплоченность, а это нельзя недооценивать: «И самое главное — произошел коллапс и распад образа президента и образа успешной страны, который был. А на мировой арене распался образ нейтральной страны, которая была когда-то, напомню, еще и площадкой для встречи международных лидеров».