Защита Виктора Бабарико подала в Верховный суд надзорную жалобу на приговор

В Верховный суд поступила надзорная жалоба на приговор Виктору Бабарико, сообщили БелаПАН его адвокаты.

«Подготовка жалобы была завершена 11 октября, а сегодня мы получили подтверждение о вручении ее суду. Поскольку Виктор Бабарико лишен права на апелляционный пересмотр дела, то подача надзорной жалобы — единственный процессуальный способ оспорить неправосудное осуждение», — отметили защитники Евгений Пыльченко и Наталья Мацкевич.

В жалобе на 109 страницах детальный анализ, в котором опровергнуты ключевые выводы приговора и показано, что «они противоречат праву и фактам», заявили адвокаты.

«Аргументировав незаконность и необоснованность приговора, в жалобе защитой заявлено требование о его отмене и прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава преступления», — отметили Пыльченко и Мацкевич.

13 октября стало известно, что Минюст возбудил против Натальи Мацкевич дисциплинарное производство и приостановил ее адвокатскую деятельность до рассмотрения этого дела Минской городской коллегией адвокатов.

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