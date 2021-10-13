Доклад BSSF: белорусское государство использует федерацию футбола в политических целях

Созданный за рубежом Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) 13 октября опубликовал в соцсетях доклад, в котором заявил о нарушениях ассоциацией «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) ключевых положений УЕФА и ФИФА (европейская и международная федерации футбола).

Как сообщила председатель BSSF Александра Герасименя, доклад готовили несколько месяцев с участием футбольных экспертов, специалистов по спортивному праву и медиа.

«Параллельно с подготовкой доклада мы вели тяжелейший юридический спор с УЕФА, представляя кейсы по дискриминации и нарушениям прав человека в белорусском футболе, — заявила Герасименя. — Несмотря на убедительные доказательства и свидетельские показания, УЕФА второй раз отказывает нам в возбуждении дисциплинарного производства в отношении АБФФ».

Герасименя считает такое решение «предвзятым» и «не имеющим ничего общего с декларируемыми принципами равенства и недискриминации со стороны УЕФА».

В докладе, в частности, утверждается, что механизм формирования руководящего состава АБФФ «не соответствует основополагающим принципам ФИФА и УЕФА и создает предпосылки для систематических нарушений». Отмечается, что «руководство федераций по олимпийским видам спорта «избирается» по предварительному согласованию с президентом страны».

«В настоящее время сложилась уникальная конфигурация, когда руководство Минспорта, НОК Беларуси, АБФФ, отдельных клубов так или иначе связаны с силовыми структурами и являются одной группой: министр спорта Сергей Ковальчук — служба безопасности президента, глава НОК Виктор Лукашенко — куратор всех силовых подразделений, помощник по национальной безопасности, глава АБФФ Базанов — отставной военный, замглавы АБФФ Ботников — служба безопасности президента», — подчеркивается в документе.

Его авторы заявляют, что «государство нарушает автономность АБФФ и фактически контролирует ее деятельность, а также использует АБФФ в политических целях».

Подконтрольность АБФФ государству делает «возможным регулярное нарушение АБФФ Судейской конвенции», утверждается в докладе. «Белорусское государство контролирует процесс судейства в белорусском футболе, полностью ликвидировав независимость судейского корпуса», — отмечают авторы документа.

По мнению BSSF, «государство прекрасно осведомлено о том, что проблема договорных матчей в белорусском футболе является системным явлением, но не проводит работу, направленную на борьбу с этим злом».

Кроме того, федерация, подчеркивается в отчете, «оказывает давление на судей, выразивших свою гражданскую позицию».

В Белорусской федерации футбола пока не комментируют доклад BSSF.

2 апреля этого года Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей фонда Александры Герасимени и Александра Опейкина, которые находятся за границей. Дело начато на основании ч. 3 ст. 361 УК (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети интернет).

«По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В частности, под давлением членов вышеуказанного «объединения» из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства», — говорилось в сообщении СК.