Белорусу Вадиму Дубойскому, обвиняемому в массовых беспорядках, продлили арест в России на два месяца

Суд в Красной Яруге (Белгородская область, Россия) продлил на два месяца арест гражданину Беларуси Вадиму Дубойскому. Его задержали в РФ 12 апреля по запросу белорусских властей, с того времени Дубойский находится в СИЗО Белгорода.

В августе 2020 года в Бресте Вадим Дубойский был задержан и избит. Его освободили без составления каких-либо документов. После того как мужчина снял побои, в его отношении возбудили дело по статье 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Молодой человек осенью 2020 года уехал в Россию, где позже был задержан.

9 сентября суд в Белгороде принял решение выдать Дубойского белорусской стороне. Решение не вступило в силу, адвокат обжалует его в апелляционной инстанции в Москве.

Вместе с тем сотрудники СИЗО в Белгороде 22 сентября решили начать процесс экстрадиции Дубойского в Беларусь, так как, по словам его адвоката, не знали об апелляции. Адвокат нашел своего подзащитного в СИЗО Курска и остановил процесс выдачи. Из курского СИЗО Дубойского перевели назад в Белгород. Там он будет оставаться, согласно решению суда, еще два месяца под арестом — если не удастся добиться положительного для него результата в апелляционном суде.

Ранее из России белорусским властям был передан боец ММА Алексей Кудин, позже осужденный в Беларуси на два с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия).

Единственный белорус, которому удалось избежать экстрадиции из России, — Николай Давидчик. Он почти 20 лет прожил в Москве, но имеет белорусское гражданство. Давидчик администрировал белорусские протестные телеграм-каналы. В Беларуси его обвинили в организации массовых беспорядков.

Давидчик полтора месяца провел в СИЗО. Генеральная прокуратура России в документах, представленных белорусской стороной, не нашла доказательств преступления, и Давидчик был освобожден. Позднее он уехал с семьей в Польшу.