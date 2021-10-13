Украинских пограничников пытаются подкупать за пропуск на границе с Беларусью

С начала года в Украине задокументирована тысяча попыток подкупить пограничников. Общая сумма предложенных им взяток составила в эквиваленте 1,5 млн гривен (почти 57 тыс. долларов), сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Для сравнения: за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 380 попыток, тогда пограничникам посулили в общей сложности 800 тыс. гривен.

Сообщается, что в этом году примерно в 500 случаях взятки были предложены за беспрепятственное пересечение границы без установки приложения «Дома» (мобильная программа для контроля приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой) или без прохождения самоизоляции.

«Также зафиксировано более 200 попыток предложения сотрудникам Госпогранслужбы взяток за пропуск через границу без негативного ПЦР-теста или страхового медицинского сертификата, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19. В основном такие правонарушения имели место в пунктах пропуска на границе со странами ЕС и Беларусью», — отметили в ведомстве.

Иные попытки подкупить пограничников были связаны «с предложением «пересмотреть» решение сотрудников Госпогранслужбы об отказе во въезде в Украину». Кроме того, практически ежедневно фиксируют попытки дать взятку пограничникам контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения конфликта на востоке страны и границе с Крымом (административной для Украины и государственной для России).