Минюст хочет ликвидировать движение «За Свободу»

Верховный суд возбудил гражданское производство по иску Министерства юстиции о ликвидации движения «За Свободу». Основанием стало второе предупреждение, вынесенное организации в течение года.

«Ликвидация республиканских общественных объединений производится по решению Верховного суда по заявлению Министерства юстиции. Просим Верховный суд принять решение о ликвидации, — сказано в исковом заявлении.

«Похоже, что Минюст настолько занят делом по ликвидации десятков НГО, что находит абсолютно формальные причины для вынесения предупреждений. Единственная наша вина, что у госоргана есть сомнения в подлинности протокола, в котором было принято решение об изменении юридического адреса», — заявил БелаПАН председатель движения Юрий Губаревич.

По его словам, Минюст получил информацию о том, что на момент проведения заседания несколько членов совета объединения находились за границей. «При этом он забыл о своем же циркуляре от марта 2020 года с рекомендацией проводить заседания руководящих органов организаций онлайн. Именно так мы и сделали», — подчеркнул глава «За Свободу».

Губаревич сообщил, что движение намерено обжаловать решение об отказе в регистрации изменений в устав в части изменения юридического адреса.

«Ликвидация общественных объединений поставлена в Беларуси на конвейер. Министерство юстиции руководствуется при этом не законом, а принципами политической целесообразности. Было озвучено решение о необходимости ликвидации независимых НГО, и оно сейчас реализуется. В том числе и в случае с движением «За Свободу»», — заявил Губаревич.

Предварительное заседание по делу назначено 18 октября.