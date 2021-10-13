Журналиста Геннадия Можейко до зимы оставили за решеткой

Суд Партизанского района Минска 13 октября отклонил жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей корреспондента «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко.

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», журналист останется за решеткой до 1 декабря.

Можейко находится в жодинском СИЗО (Минская область). Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: о разжигании социальной вражды или розни (ст. 130) и об оскорблении представителя власти (ст. 369).

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

МВД опровергло информацию , что журналист был задержан на территории РФ.

С осуждением пресследования корреспондента выступил Союз журналистов России.

Ранее главред российской газеты Владимир Сунгоркин сообщил , что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи журналисту, который находится в ИВС на Окрестина . Ранее сообщалось , что корреспондент не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания. Сегодня адвокаты журналиста Можейко подали жалобу на его арест .

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