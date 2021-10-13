На 14 октября объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Синоптики в очередной раз предупредили о неблагоприятных погодных явлениях.

Фото pixabay.com

Как сообщается, ночью 14 октября в некоторых районах страны ожидаются заморозки 0..-2°С.

Кроме этого, в ночью и утром местами сгустится туман.

МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.

«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.

Спасатели просят в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Автомобилистам рекомендуется:

  • при движении в тумане на авто следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;
  • избегать внезапных торможений.

 

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Тэги: прогнноз погоды туманы заморозки