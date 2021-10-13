На 14 октября объявлен желтый уровень опасности
Синоптики в очередной раз предупредили о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщается, ночью 14 октября в некоторых районах страны ожидаются заморозки 0..-2°С.
Кроме этого, в ночью и утром местами сгустится туман.
МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.
«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.
Спасатели просят в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
Автомобилистам рекомендуется:
- при движении в тумане на авто следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;
- избегать внезапных торможений.