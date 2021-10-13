Биржа: доллар растет второй день подряд

/ Экономика
Просмотров: 32

Американская валюта растет вторые торги подряд на БВФБ.

Фото pixabay.com

Так, сегодня доллар укрепился на 0,0006 пункта — 2,4764 белорусского рубля (вчерашний плюс составил 0,0038 пункта).

Вырос на 0,0026 пункта и российский рубль — 3,448 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро потерял 0,0004 пункта — 2,8614 белорусского рубля.

На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года