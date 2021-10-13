Биржа: доллар растет второй день подряд

Американская валюта растет вторые торги подряд на БВФБ.

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Так, сегодня доллар укрепился на 0,0006 пункта — 2,4764 белорусского рубля (вчерашний плюс составил 0,0038 пункта).

Вырос на 0,0026 пункта и российский рубль — 3,448 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро потерял 0,0004 пункта — 2,8614 белорусского рубля.

На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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