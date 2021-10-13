Биржа: доллар растет второй день подряд
Американская валюта растет вторые торги подряд на БВФБ.
Так, сегодня доллар укрепился на 0,0006 пункта — 2,4764 белорусского рубля (вчерашний плюс составил 0,0038 пункта).
Вырос на 0,0026 пункта и российский рубль — 3,448 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро потерял 0,0004 пункта — 2,8614 белорусского рубля.
На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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