Электросеть Украины полностью отсоединят от белорусской

На саммите Украина — ЕС 12 октября в Киеве впервые была подтверждена полная политическая поддержка интеграции Украины с электросетью Европейского союза ENTSO-E, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 13 октября.

Фото: pixabay.com

«Это означает, что наша электросеть будет присоединена к европейской, станет неотъемлемой ее частью, — сказал он. — Мы отсоединимся от электрических сетей России и Беларуси. Это усилит нашу энергетическую независимость, создаст дополнительные рыночные возможности для украинских производителей и поставщиков электроэнергии зарабатывать деньги на рынке Европейского союза».

Украинская энергосистема в настоящее время работает синхронно с энергосистемами России и Беларуси.

Официальный Киев заявляет, что основные технологические условия, предусмотренные соглашением об объединении энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E, уже выполнены.

На протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина намерена протестировать работу своей энергосистемы в изолированном от РФ и Беларуси режиме. Если испытания пройдут успешно, украинская энергосистема перейдет на пробную параллельную работу с ENSTO-E. Окончательная синхронизация систем запланирована на 2023 год.

С начала 2021 года Украина была единственным покупателем белорусской электроэнергии. По данным энергокомпании «Укрэнерго», за пять месяцев в украинскую энергосистему было поставлено 522,612 тыс. кВт•ч электричества. Данные белорусской статистики на этот счет отсутствуют — Национальный статистический комитет прекратил публиковать актуальные сведения об экспорте и импорте электроэнергии и изъял из своих баз информацию об этом за все месяцы с начала 2021 года.

26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. Технически решение было оформлено как ограничение до нуля пропускной способности трансграничных линий электропередачи между Украиной и государствами, не входящими в Энергетическое сообщество — международную организацию, объединяющую Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в него не входят.

Документ аннулировал результаты годовых аукционов по распределению на 2021 год пропускной способности межгосударственных линий между Украиной и странами вне Энергетического сообщества.

Действие документа не коснулось линий электропередачи, которые обеспечивают питание приграничных населенных пунктов Украины и Беларуси.

29 сентября НКРЕКП продлила запрет на импорт до 1 ноября. «В дальнейшем вопрос о продлении запрета импорта электроэнергии из указанных стран будет решаться в зависимости от ситуации с накоплением топлива производителями, которые генерируют электроэнергию с использованием угля, для надлежащего прохождения осенне-зимнего периода», — сообщили в комиссии.