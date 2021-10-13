Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек

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Еще шесть человек правозащитники признали в Беларуси политзаключенными. На 13 октября их общее количество в стране достигло 805.

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», в число политзаключенных включены задержанные и осужденные по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Денис Ляхар, Алексей Гамеза и Кирилл Жоголев (все трое находятся под стражей); Алексей Сеньков (осужден на два года колонии общего режима), Кастру и Сильва Сержию (осужден на три года колонии усиленного режима), Евгений Кузьменков (осужден на 1,5 года колонии общего режима).

Правозащитники считают преследование вышеназванных лиц политически мотивированным «в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь» и требуют их немедленного освобождения.
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Тэги: политзаключенные в Беларуси задержания активистов Персона: Денис Ляхар Алексей Гамеза Кирилл Жоголев Алексей Сеньков Евгений Кузьменков

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