За сутки в Беларуси вновь официально зарегистрировано рекордное количество заболевших и умерших от COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2060 пациентов с COVID-19. Это новый рекорд суточной заболеваемости с начала пандемии.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией — это также самое большое число смертей за сутки с начала пандемии. Выписано 1737 человек.

12 октября было зафиксировано 2038 новых случаев коронавируса (предыдущий рекорд), 11 октября — 1943, 10-го — 1979, 9-го — 1998, 8-го — 1995 случаев, 7-го — 1983, 6-го — 1991, 5-го — 1978, 4-го — 1872.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 563 813 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 537 527 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4336 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 44 492 теста на коронавирус, что втрое больше, чем днем ранее (14 107). Всего в стране проведен 8 947 931 тест.