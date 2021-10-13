Адвоката Наталью Мацкевич отстранили от работы и начали в ее отношении дисциплинарное производство

Адвоката Наталью Мацкевич отстранили от защиты политзаключенного Сергея Тихановского.

Наталья Мацкевич. Фото humanrightshouse.org

Как сообщила Мацкевич БелаПАН, 13 октября решением Министерства юстиции она отстранена от исполнения профессиональных обязанностей в связи с возбужденным в отношении нее дисциплинарным производством.

«Я разослала своим клиентам уведомление об этом. Минская городская коллегия адвокатов должна рассмотреть дело до 26 октября. Пока я не буду ничего комментировать», — сказала адвокат.

Наталья Мацкевич защищает Сергея Тихановского — политзаключенного, блогера, мужа белорусского демократического лидера Светланы Тихановской. Суд над ним и еще пятью фигурантами «дела Тихановского» проходит в закрытом режиме с 24 июня в гомельском СИЗО.

Наталья Мацкевич работает в адвокатуре с 1994 года. У нее степень магистра права LL.M. (Master of Law) по специальности «Международное право». Была адвокатом бывшего председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича, фигурантов дела «Белого легиона», экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, представляла интересы матери пропавшего политика Юрия Захаренко Ульяны Захаренко.

В 2018 году Мацкевич убедила суд Московского района Минска отказать московскому РУВД Минска в депортации из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной.

Сейчас защищает лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич по «делу Координационного совета», председателя Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака и председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца (эти организации недавно были лишены регистрации), политзаключенного анархиста Николая Дедка.

С сентября прошлого года уже несколько десятков именитых адвокатов, которые защищали протестующих, участвовали в политически мотивированных процессах или открыто высказывали свое мнение о событиях в стране, лишились лицензий, некоторые были вынуждены покинуть Беларусь. Среди тех, кого лишили права на адвокатскую работу, — Сергей Зикрацкий, Александр Пыльченко, Дмитрий Лаевский, Людмила Казак, Антон Гашинский, Евгений Маслов, Ольга Баранчик, Михаил Кирилюк и многие другие.

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