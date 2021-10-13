За прошедшие сутки в страны ЕС не впустили 586 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили 586 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Фото: delfi.lt

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 12 октября было зафиксировано 470 попыток нелегального пересечения границы, все они были пресечены. Отмечается, что в октябре иностранцы предприняли 6,7 тыс. попыток незаконно перейти границу Польши из Беларуси, с начала года — 18,3 тысячи, передает БелаПАН.

Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержаны четверо иностранцев — два гражданина Сирии с немецким видом на жительство и два гражданина Украины. С начала года за подобные действия задержали 250 человек.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ) Литвы сообщил, что за минувшие сутки в страну не впустили 93 нелегальных мигранта со стороны Беларуси.

Пресс-секретарь ведомства Гедрюс Мишутис в связи с новым витком незаконной миграции обвинил белорусских пограничников в направлении иностранцев на конкретные участки границы. «Пограничники соседней страны корректируют свои действия, осложняя работу СОГГ в конкретных районах, — заявил он. — Количество мигрантов в определенные периоды увеличивается то в одном, то в другом месте на границе протяженностью 678 км, и это, мы считаем, не случайно. Практически на всей этой территории нет таких мест, где бы не появлялись мигранты. Поэтому мы считаем, что в данный момент не стоит уточнять места, где не были впущены мигранты».

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 12 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 23 иностранцами.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.664 нелегального мигранта. За это же время 44 человека пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 396 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.