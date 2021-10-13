Почти 40 пригородных автобусов перестанут курсировать в Минске с ноября

По причине уменьшения пассажиропотока на осенне-зимний период отменяется выполнение отдельных рейсов на некоторых пригородных маршрутах, сообщили в пресс-службе Минсктранса.

С 1 ноября не будут выполняться следующие рейсы:

№ 236 «ДС «Славинского» — с/т Ветеран» — по субботам и воскресеньям в 18:30;

№ 241С «ДС «Карастояновой» — Лысая Гора» — по субботам в 17:00, по воскресеньям в 7:40;

№ 348С «ДС «Карастояновой» — с/т Боровцы» — по субботам в 9:30, 11:15, 19:20, по воскресеньям в 11:15, 17:30, 19:20;

№ 329С «ДС «Славинского» — с/т «Трактор» — по средам в 9:20;

№ 226С «ДС «Запад-3» — Воловщина» — по субботам в 10:25, по воскресеньям в 14:55;

№ 231А «АС «Юго-Западная» — Поповичи» — ежедневно в 14:30;

№ 360С «АС «Юго-Западная» — Новосады» — по средам в 7:50, 18:25;

№ 411А «АС «Юго-Западная» — с/т Наука» — с понедельника по четверг в 6:30, 18:15;

№ 260С «АС «Автозаводская» — с/т Веселка» — по субботам в 7:25, 16:20, по воскресеньям в 10:20, 17:30, 19:05, по вторникам, четвергам и пятницам в 8:55 и 19:05;

№ 301 «ДС «Карастояновой» — Вышково» — по субботам в 7:57;

№ 243С «ДС «Карастояновой» — Рабушки» — по субботам в 11:40, по воскресеньям в 13:40;

№ 389С / 390С «ДС «Карастояновой» — с/т Физик» — по будням в 8:25, по субботам в 7:06, 8:25, по воскресеньям в 9:20;

№ 390С / 389С «ДС «Карастояновой» — с/т Физик» — ежедневно в 15:45, по субботам и воскресеньям в 18:20;

№ 346 «ДС «Карастояновой» — Вишневка» — по субботам в 9:13, 17:05, по воскресеньям в 9:13, 20:00;

№ 354С «ДС «Славинского» — с/т Оптика» — по понедельникам, вторникам и четвергам в 8:50, 15:10,19:20, по средам в 19:20, по пятницам в 8:50, 17:00 и 19:20, по субботам в 7:00, 10:50, 17:00, по воскресеньям в 8:50, 15:10, 17:00, 18:50;

№ 253С «ДС «Славинского» — с/т Рудомейка» — по средам в 8:30, 18:10.

С 8 ноября не будут выполняться следующие рейсы:

№ 398 «ДС «Карастояновой» — с/т Родники-2» — по субботам и воскресеньям в 7:20, 16:00;

№ 368С «ДС «Карастояновой» — с/т Лесное-90» — с пятницы по воскресенье в 7:08, 10:23, 15:18, 18:33;

№ 338С «ДС «Славинского» — к. п. Бояры» — по субботам в 7:20, 9:25, 12:00, 16:40, по воскресеньям в 9:25, 14:05, 16:40, 18:55;

№ 386С «ДС «Славинского» — с/т Лесной уголок» — по субботам в 8:50, по воскресеньям в 16:00;

№ 413 «ДС «Славинского — Хоружинцы» — по воскресеньям в 12:55;

№ 494С «ДС «Славинского» — Сутоки ч-з Юрьево» — по пятницам и воскресеньям в 14:10, 18:00, по субботам и воскресеньям в 8:30, 11:05;

№ 369А «ДС «Карастояновой» — Янушковичи ч-з с/т Родники-2» — по субботам в 8:50, 13:25, по воскресеньям в 13:25, 18:05;

№ 360С «АС «Юго-Западная» — Новосады» — с пятницы по воскресенье в 18:25;

№ 311С «АС «Юго-Западная» — с/т Наука» — по субботам в 7:30, по воскресеньям в 15:50, 19:40;

№ 307С «АС «Юго-Западная» — с/т Дубрава» — по субботам в 7:00, 10:05, 16:00, по воскресеньям в 9:40, 15:20, 18:30;

№ 385С «АС «Юго-Западная» — с/т Мара» — по субботам в 6:50, 10:00, 16:10, по воскресеньям в 10:00, 16:10;

№ 349С «АС «Юго-Западная» — Мерковичи» — по пятницам в 8:25, 17:40, по субботам и воскресеньям в 6:45, 10:40, 14:00, 17:40;

№ 235 / 341 «АС «Юго-Западная» — Осока» — по воскресеньям в 15:00;

№ 341 / 235 «АС «Юго-Западная» — Осока» — по субботам в 6:55;

№ 352 «АС «Юго-Западная» — Макасичи» — по пятницам и воскресеньям в 17:34, по субботам в 6:04;

№ 409 «АС «Юго-Западная» — Петрашевичи» — по субботам в 10:20, по воскресеньям в 17:40;

№ 411А «АС «Юго-Западная» — с/т Наука» — с пятницы по воскресенье в 6:30, 13:40, 18:15;

№ 335С «АС «Автозаводская» — с/т Грозы» — по пятницам и воскресеньям в 19:25, по субботам в 8:00;

№ 377С «АС «Автозаводская» — с/т Урочище» — по субботам в 6:50, 9:55, 13:40, по воскресеньям в 13:40, 17:05;

№ 342С «АС «Автозаводская» — Голоцк» — по пятницам в 17:43, по субботам в 8:20, по воскресеньям в 17:43;

№ 253С «ДС «Славинского» — Рудомейка» — по пятницам в 17:30, по субботам и воскресеньям в 8:30, 18:00;

№ 261 «ДС «Славинского» — Логойск ч/з Зеленый Сад» — по субботам и воскресеньям 8:30, 16:05.