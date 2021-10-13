Водитель «Рено» сбила велосипедиста в Кобринском районе

Два велосипедиста получили травмы вечером 11 октября на трассе в Кобринском районе.

Две аварии произошли в районе 17-го километра трассы Р127 Кобрин — граница Украины. По информации ГАИ, 35-летняя водитель «Рено» при обгоне грузовика совершила наезд на 45-летнего мужчину, который двигался на велосипеде по проезжей части дороги во встречном направлении.

Во время оформления ДТП к инспекторам подошли местные жители и сообщили, что неподалеку на обочине лежит женщина с характерными для наезда признаками.

Сотрудники ГАИ установили, что 30-летнюю жительницу Кобринского района сбил автомобиль, а водитель с места аварии скрылся. В течение нескольких часов водителя задержали. Им оказался 37-летний житель района. Наезд он совершил на «Ауди».

Оба велосипедиста получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.