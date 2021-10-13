Житель Лиды избил до смерти пенсионера

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Утром 12 октября поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела 79-летнего мужчины без признаков жизни.

Фото: СК

Предварительно установлено, что вечером 11 октября между погибшим и его 42-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил пенсионера. От полученных травм последний скончался на месте. Местного жителя обнаружила социальный работник и сообщила в правоохранительные органы.

 

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть) Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан.
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Тэги: убийство насилие Город: Лида

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