Беларусь планирует к концу года начать производство «Спутника V» по полному циклу

Беларусь планирует к концу года начать производство российской вакцины «Спутник V» по полному циклу.

«Полный цикл "Спутник V" к концу этого года начнется на улице Аранской на площадях "Белмедпрепаратов"», — цитирует пресс-служба Минздрава министра Дмитрия Пиневича.

По данным Минздрава, 12 октября в Беларуси официально было зарегистрировано рекордное количество пациентов с COVID-19 — 2038, умерло 15 человек. Всего, по утверждению министерства, с начала пандемии зарегистрировано 561 753 человека с положительным тестом на COVID-19, скончалось 4319 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

2 млн 429 тыс. жителей Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 754 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщает ведомство.

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