На Обуз-Лесновском полигоне проходят командно-штабные учения со 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой

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На Обуз-Лесновском полигоне 12—14 октября проходят командно-штабные учения со 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, цель учений, которыми руководит командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко, – проверка готовности управления, воинских частей и подразделений бригады к выполнению задач по предназначению, а также совершенствование практических навыков командиров в организации оборонительного боя.

Всего в учениях задействовано около 900 военнослужащих, 28 танков, 35 боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня.

Учения проходят в два этапа. 12 октября стартовал первый, в ходе которого управление и воинские части бригады отрабатывают вопросы организации оборонительного боя и взаимодействия для решения поставленных задач.
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Тэги: Минобороны Беларуси учения

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