Загорелся термический цех Минского подшипникового завода

В Минске поздно вечером 12 октября загорелся термический цех подшипникового завода, эвакуировались двадцать работников, сообщает пресс-служба МЧС.

Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в термическом цеху на территории завода по ул. Жилуновича, 2 в Минске поступило пожарным в 22.27.

Когда спасатели прибыли на место, горела кровля термического цеха предприятия: деревянные элементы, утеплитель, а также покрытие кровли светового фонаря на площади 70 кв.м.

Еще до прибытия работников МЧС самостоятельно покинули цех 20 рабочих предприятия. Никто не пострадал.

Рассматриваемая версия произошедшего — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.