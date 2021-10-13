Apple сокращает производство iPhone 13

Американская компания Apple вынуждена произвести новых смартфонов iPhone 13 на 10 миллионов меньше, чем планировалось, из-за нехватки чипов, сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Apple.com

Отмечается, что партнеры Apple, компании Broadcom, Inc и Texas Instruments, Inc, занимающиеся производством полупроводников, не могут предоставить достаточное число чипов.

В связи с этим компании, которая намеревалась до конца 2021 года выпустить на рынок 90 миллионов смартфонов, придется сократить объемы производства.

По данным издания, технологический гигант является одним из крупнейших в мире покупателей микросхем. Но даже имея сильную покупательную способность, Apple борется с теми же перебоями в поставках, которые нанесли ущерб отраслям по всему миру.