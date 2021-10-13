Азаренко победила Саснович в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе 

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко обыграла в двух сетах свою соотечественницу Александру Саснович в 1/8 финала представительного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Фото: ВТА

Игра продолжалась 1 час 31 минуту и закончилась со счетом 6:3, 6:4.

В 1/4 финала Азаренко сразится с американкой Джессикой Пегулой (24 ВТА), которая на предыдущей стадии соревнований разгромила украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:1.

Азаренко занимает 30-е место в мировом онлайн-рейтинге, Саснович — 83-е.