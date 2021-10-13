Фанаты сборной Албании забросали игроков Польши бутылками

Матч квалификации ЧМ-2022 Албания — Польша был временно прерван из-за беспорядков на трибунах.

Нападающий поляков Кароль Швидерски открыл счет в матче на 77-й минуте. Игроки сборной Польши праздновали гол у углового флажка, когда фанаты хозяев стали бросать в них бутылки.

Главный судья Клеман Тюрпен остановил игру. Обе команды отправились в раздевалки. Через 20 минут футболисты вернулись на поле, и игра продолжилась.

Польша довела матч до победы, сохранив преимущество в один гол.