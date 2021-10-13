Конституционный суд признал законным введение единого дня голосования, указано в его решении от 7 октября.

«Введение единого дня голосования для выборов депутатов как Палаты представителей, так и местных Советов депутатов Конституционным судом признано конституционно целесообразным, поскольку способствует сокращению организационных и финансовых издержек на проведение выборов, созданию дополнительных удобств для избирателей и условий для более качественной работы избирательных комиссий всех уровней. Кроме того, одновременное проведение выборов депутатов позволяет общественно-политическим силам страны планомерно готовиться к избирательному процессу», — говорится в решении КС.

По мнению суда, совмещение дней голосования по выборам депутатов «не нарушает правовых гарантий реализации конституционных прав граждан Республики Беларусь на участие в решении государственных дел через свободно избранных представителей, принципов избирательной системы».

Продление полномочий депутатов местных советов 28-го созыва, обусловленное переносом выборов с 2022 на 2023 год, КС не считает нарушением: «В Конституции не содержится норм, запрещающих продление срока полномочий местных Советов депутатов. Изменение срока полномочий местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва вызвано объективной необходимостью, возникшей в связи с установлением единого дня голосования, и осуществляется в целях перехода на проведение выборов в соответствии с законом об изменении Конституции и совмещения дней голосования по выборам депутатов».

«Изменение срока полномочий местных Советов депутатов указанного созыва обеспечивает синхронизацию перехода выборов депутатов на одновременное голосование, представляет собой временную меру, рассчитанную только на переходный период. Это позволит провести выборы в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с выборами депутатов Палаты представителей восьмого созыва», — отмечает КС.

Суд считает, что «правовое регулирование на переходный период отвечает принципам разумности и целесообразности, обусловлено введением единого дня голосования для проведения выборов депутатов, является исключительной мерой и не может рассматриваться как носящее конституционно недопустимый характер».

4 октября обе палаты Национального собрания приняли во втором чтении поправки в Конституцию, предусматривающие единый день голосования за депутатов в Палату представителей и местные советы. По действующему законодательству выборы в местные советы депутатов должны были состояться не позднее 16 января 2022 года. Следующие выборы в Палату представителей должны пройти в ноябре 2023 года.