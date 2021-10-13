В отношении Тихановской и Латушко возбудили еще одно уголовное дело

В отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 382 Уголовного кодекса (самовольное присвоение звания или власти должностного лица), сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций», — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

Санкции по статье 382 УК предусматривают до двух лет лишения свободы.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вместе с бывшим дипломатом и экс-руководителем театра им. Янки Купалы Павлом Латушко уже проходят по нескольким уголовным делам, в числе которых создание экстремистского формирования, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем и подготовка теракта группой лиц.