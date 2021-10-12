Минское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ

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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Куньлунь» в овертайме со счетом 6:5.

Фото: hcdinamo.by

Игра прошла вечером 12 октября на «Минск-Арене» и собрала более 5 тысяч зрителей.

Минчане постоянно вели в счете, соперник сравнивал его: 2:2, 4:4 и 5:5. Финальную шайбу у динамовцев забил в овертайме швед Адам Альмквист. Чаще всего забивал его соотечественник Мальте Стремвалль — трижды.

Динамовцы поднялись на 8-е место из 24-х, уступая лидеру семь очков.
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск Персона: Адам Альмквист Мальте Стремвалль

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