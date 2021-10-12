Главному инженеру брестского дорожного предприятия грозит до 12 лет колонии в Украине

Украинские следователи подозревают в присвоении чужого имущества, а также в подделке официальных документов главного инженера брестского «Дорожно-строительного треста № 4» Александра Зарецкого.

Источник: transinfo.by

61-летний Александр Зарецкий — гражданин Беларуси. Уголовное дело в отношении него возбудили летом прошлого года. Во время обысков следователи изъяли документацию, которая касалась проведения работ по тендеру на ремонт 3,2 километра дороги в Старовыжевском районе Волынской области, а также поставок строительных материалов и актов выполненных работ, сообщает Белорусская служба радио «Свобода».

Тендер в 2019 году выиграла компания «Белавтодор-Украина», а работы выполняли сотрудники представительства брестского ДСТ № 4. Стоимость работ составляла немногим более полмиллиона долларов по курсу 2019 года.

Зарецкому вменяется присвоение чужого имущества, путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц, а также подделка документов. Санкция первой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, второй — штраф или до 3 лет ограничения свободы.

Его выпустили из-под стражи под залог в 227 тысяч гривен (около 8500 долларов). Также подозреваемого обязали являться по вызову следователя, прокурора, судьи, не уезжать из Киева без разрешения, сдать паспорт, сообщать о смене места работы и проживания. Ему запрещено общаться со свидетелями и покидать Украину.