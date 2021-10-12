МВФ улучшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2021 году

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2021 году.

Как следует из опубликованного МВФ 12 октября прогноза состояния мировой экономики World Economic Outlook, фонд ожидает рост белорусского ВВП в нынешнем году на 2,1%, передает БелаПАН.

В предыдущем, апрельском, прогнозе фонд предсказывал падение экономики Беларуси в 2021 году на 0,4%.

МВФ заметно ухудшил оценку инфляции в Беларуси. По мнению экспертов фонда, в нынешнем году она составит 9,2%. Ранее они прогнозировали рост потребительских цен в Беларуси на 6,9%.

По оценке МВФ, в 2022 году ВВП Беларуси может вырасти на 0,5% (ранее 0,8%), а инфляция — замедлиться до 8,3% (ранее 5,5%).

Как сообщалось, Всемирный банк на минувшей неделе также обновил прогноз для белорусской экономики. Теперь банк ожидает рост ВВП Беларуси на 1,2% в 2021 году и падение на 2,8% в 2022 году. Такая оценка содержится в обновленном макроэкономическом прогнозе для стран Европы и Центральной Азии.

Текущая оценка динамики ВВП Беларуси на 3,4 процентного пункта выше весеннего прогноза, в котором ВБ прочил белорусской экономике падение на 2,2%.

Минэкономики в августе повысило прогноз роста белорусского ВВП в 2021 году с 1,8 до 3,3%. Вместе с тем по итогам января—августа темп роста экономики замедлился до 3%.

В проекте бюджета на 2022 год рост ВВП оценивается на уровне 1% при консервативном сценарии и 2,9% — при целевом.

Telegram

Viber