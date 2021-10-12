Лукашенко усилил требования к руководящим кадрам и работникам организаций

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Александр Лукашенко 12 октября подписал декрет № 6, который вносит изменения в декрет от 15 декабря 2014 года № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

Документ принят в целях повышения кадрового потенциала государственных органов и организаций, а также реализации изменений, внесенных в Трудовой кодекс, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Декрет устанавливает обязанность руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности.

В декрете определены четкие требования к характеристике. В ней должны быть отражены профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам.

«Нарушение предусмотренного декретом порядка приема на работу, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи влекут привлечение к ответственности, установленной законодательством», — подчеркивается в сообщении.

Декрет вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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Тэги: Трудовой кодекс Персона: Александр Лукашенко

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