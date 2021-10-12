Общее количество политических узников в Беларуси достигло 800

Белорусские правозащитники признали супругов Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву политическими заключенными, говорится в совместном заявлении представителей белорусского правозащитного сообщества.

Супруги были задержаны в середине июля 2021 года и семь раз подряд были подвергнуты административному аресту за пересланные друг другу в личных сообщениях новости из телеграм-каналов, которые власти признали экстремистскими.

8 и 11 октября суд Ленинского района Минска наказал по ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) Сергея Крупенича очередными 15 сутками, а Анастасию Крупенич-Кондратьеву — 14 сутками. Таким образом, по административным статьям они проведут в заключении более трех месяцев: Сергей как минимум 99 суток, Анастасия — 98.

Правозащитники подчеркивают, что законодательство о противодействии экстремизму «произвольно используется белорусскими властями в целях борьбы с инакомыслием и свободой выражения мнений, что является недопустимым в демократическом обществе».

В свою очередь, лишение свободы (в том числе административный арест) в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такого лица политическим заключенным с требованием немедленного освобождения.

«Все подвергнутые административным арестам за реализацию своих признаваемых международным сообществом прав и свобод, в том числе Сергей Крупенич и Анастасия Крупенич-Кондратьева, признаются нами политическими заключенными на период их изоляции», — подчеркивается в заявлении.

Таким образом, по состоянию на 12 октября общее количество политзаключенных в Беларуси достигло 800.