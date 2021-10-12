Власти Беларуси заявили о нецелевом использовании финансовых средств сотрудниками представительства ООН

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Официальный Минск заявляет о нецелевом использовании финансовых средств сотрудниками представительства ООН в Беларуси. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Беларуси при отделении ООН в Женеве в связи с докладом генсека организации «Сотрудничество с ООН, ее представителями и механизмами в области прав человека», подготовленным к 48-й сессии СПЧ.

Сергей Дроздовский и Олег Граблевский. Фото: sbt-consult.by и facebook.com/novinclusionby

Как отмечается в заявлении, в доклад «включена недостоверная информация о С.Дроздовском, возглавлявшем белорусское неправительственное учреждение "Офис по правам людей с инвалидностью", на что секретариату ООН было указано еще на этапе подготовки проекта доклада», передает БелаПАН.

«Назначенный Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в офис постоянного координатора ООН в Республике Беларусь советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия. В августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия. Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан», — сказано в заявлении.

Также отмечено, что оформление платежных документов осуществлялось тайно, в обход официально согласованной деятельности, через вовлеченного в такую противоправную деятельность, с его осознанного ведома, Сергея Дроздовского, директора Офиса по правам людей с инвалидностью и при непосредственном участии юриста этого учреждения (Олег Граблевский. — ред.).

«Таким образом, белорусские граждане С.Дроздовский и юрист возглавляемого им учреждения с подачи и при участии ряда сотрудников представительства ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для государства на оказание помощи инвалидам и жертвам домашнего насилия, что является уголовно наказуемым деянием», — подчеркивают в постоянном представительстве Беларуси.

Дроздовскому и сотруднику возглавляемого им учреждения предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц). К ним была применена мера пресечения, связанная с ограничением свободы. При этом Дроздовский с учетом его инвалидности находился под домашним арестом. С 30 июля 2021 года в отношении названных граждан мера пресечения изменена, они находятся на свободе.

«Решив заработать карьерные очки на "белорусской теме", отдельные сотрудники ООН извращают факты и вводят в заблуждение мировое сообщество, вероятно, рассчитывая на то, что порочащие ООН нелицеприятные и недопустимые вещи не выйдут наружу. При этом факты говорят сами за себя: международный чиновник ООН, выполнявший функции советника по правам человека в представительстве ООН в Беларуси, проявил политическую пристрастность, спровоцировал нарушение национального законодательства гражданами Беларуси, тем самым грубо нарушил принципы поведения персонала ООН, закрепленные в положении о персонале ООН. Однако, это никак не отразилось на его карьере. В последующем он был трудоустроен в системе УВКПЧ», — говорится в заявлении постоянного представительства Беларуси при отделении ООН в Женеве.

 

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Тэги: Беларусь-ООН пропаганда Офис по правам людей с инвалидностью Персона: Олег Граблевский Сергей Дроздовский Город: Женева

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