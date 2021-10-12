Лукашенко ограничил вывоз древесины из Беларуси

В Беларуси приняты дополнительные меры, направленные на исключение бесконтрольного вывоза древесины с низкой степенью переработки. Это предусмотрено декретом № 5, который Александр Лукашенко подписал 12 октября, сообщает его пресс-служба.

Декрет также направлен на создание равных условий для всех участников рынка пилопродукции и формирование справедливых рыночных цен.

Подписанным документом отменяется норма об освобождении субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции и щепы на биржевых торгах.

Документ вступает в силу через 6 месяцев после официального опубликования.

Напомним, в последнее время в Беларуси возникли проблемы с дровами. Например, в сентябре в Минской области запаса торфа и дров было достаточно для удовлетворения спроса всего лишь 7,6% и 32% поступивших от населения заявок. Проблемы фиксировались и в других регионах Беларуси.