Сопредседатель ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев сообщил о намерении создать новую организацию.

Оспаривать вердикт Верховного суда о ликвидации «Говори правду» члены организации не могут, поскольку решение окончательное, передает smartpress.by .

«Будем делать новую организацию и продолжать строить «Нашу партию», — сказал Дмитриев.

Движение «Говори правду» было создано в 2010 году. Первым лидером стал белорусский поэт Владимир Некляев, который выдвинулся кандидатом на президентских выборах 2010 года. По данным Центризбиркома, Некляев набрал 1,78% голосов.

На следующих президентских выборах, «Говори правду» стала платформой для кандидата Татьяны Короткевич. Она заняла второе место с 4,44%.

На выборах 2020 года кандидатом в президенты стал сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев, который по информации ЦИК набрал 1,21% голосов.

8 октября 2021 года Верховный суд ликвидировал «Говори правду».