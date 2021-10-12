Заседание Высшего евразийского экономического совета 14 октября пройдет в формате видеоконференции

Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится 14 октября в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Интернет-портал СНГ

На заседании, которое пройдет с участием президента России Владимира Путина, будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе — совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

«Ожидается принятие ряда решений, направленных на дальнейшее углубление евразийской интеграции», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее заседание Высшего евразийского экономического совета планировалось провести 14 октября в Минске с участием глав государств — членов ЕАЭС. Так, на брифинге 14 сентября официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина заявила, что «членами Совета ЕЭК принято решение об утверждении повестки очередного заседания Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 14 октября в Минске в очном формате».