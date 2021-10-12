Суд в Малорите приговорил юношу к семи годам воспитательной колонии за смертельную драку

Прокуратура Малоритского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего юноши, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Несчастный случай произошел этой весной в Малорите. Из-за электронной сигареты повздорили старшеклассник и 18-летний учащийся местного лицея. Школьник несколько раз ударил лицеиста по голове и в грудь: тот потерял сознание, его госпитализировали в районную больницу.

Действия молодого человека квалифицировали по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК. Он признал свою вину.

Суд Малоритского района назначил парню наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии сроком на семь лет.