Суд в Малорите приговорил юношу к семи годам воспитательной колонии за смертельную драку

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Прокуратура Малоритского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего юноши, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Несчастный случай произошел этой весной в Малорите. Из-за электронной сигареты повздорили старшеклассник и 18-летний учащийся местного лицея. Школьник несколько раз ударил лицеиста по голове и в грудь: тот потерял сознание, его госпитализировали в районную больницу.

Действия молодого человека квалифицировали по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК. Он признал свою вину.

Суд Малоритского района назначил парню наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии сроком на семь лет.
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Тэги: Генпрокуратура убийство драка Город: Малорита

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