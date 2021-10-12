Власти планируют перевести 45% пассажирского транспорта в городах на электротягу к 2025 году

Вопросы, связанные с энергетикой и экологией, всегда были драйверами всех инноваций, заявил председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин 12 октября в Минске на открытии 25-го форума Energy Expo.

Фото: gknt.gov.by

«Мы сегодня развиваем электрическую энергию — это один из самых чистых видов энергии, — сказал он. — Недавно принята государственная программа Беларуси по развитию электротранспорта. Мы сегодня ставим амбициозную задачу — к 2025 году 45% пассажирского транспорта в городах перевести на электрическую тягу».

«Это амбициозная задача, это невозможно сделать без новых материалов, технологий, нового транспорта, новых накопителей энергии, которые сегодня разрабатываются и создаются», — добавил Шумилин.

Сейчас в Минске для регулярных пассажирских перевозок задействовано около 100 электробусов. Несколько электробусов выполняют перевозки в некоторых областных центрах.

На открытии Дня электротранспорта 16 июля в индустриальном парке «Великий камень» министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что количество электромобилей в Беларуси достигло четырех тысяч. По его словам, больше половины — 2112 — ввезли в страну в первом полугодии этого года.