На территории ЕС появится первый космодром

Космический центр Esrange в Швеции станет первой площадкой для развития ракетных технологий и запуска спутников на территории Евросоюза.

Этот объект был основан в 1960-х годах примерно в 200 километрах за Полярным кругом возле города Кируна. Инфраструктура центра обновлялась с 2015 года и теперь будет завершена с помощью кредитного соглашения на 12 млн евро с Северным инвестиционным банком и государственной Шведской космической корпорацией (SSC). Он должен быть готов к работе к лету 2022 года, сообщает Euractive во вторник, 12 октября.

Там будут модернизированы ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.

Новые инвестиции сделают Швецию одной из примерно десятка стран мира с собственной спутниковой инфраструктурой.

С появлением нового космодрома он, скорее всего, станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, который предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников.