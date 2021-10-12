На территории ЕС появится первый космодром

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Космический центр Esrange в Швеции станет первой площадкой для развития ракетных технологий и запуска спутников на территории Евросоюза.

Этот объект был основан в 1960-х годах примерно в 200 километрах за Полярным кругом возле города Кируна. Инфраструктура центра обновлялась с 2015 года и теперь будет завершена с помощью кредитного соглашения на 12 млн евро с Северным инвестиционным банком и государственной Шведской космической корпорацией (SSC). Он должен быть готов к работе к лету 2022 года, сообщает Euractive во вторник, 12 октября.

Там будут модернизированы ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.

Новые инвестиции сделают Швецию одной из примерно десятка стран мира с собственной спутниковой инфраструктурой.

С появлением нового космодрома он, скорее всего, станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, который предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников.
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Тэги: космодром космос Швеция Город: Кируна

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