Глава Минэнерго назвал атомную энергетику приоритетней альтернативной

Развитие атомной энергетики для Беларуси является приоритетом, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич 12 октября на открытии 25-го форума Energy Expo в Минске.

«Работа по дальнейшему внедрению инновационных технологий, эффективному использованию традиционных энергоресурсов и развитию альтернативных неуглеводородных источников энергии в Беларуси будет продолжена. Но основной и важный приоритет — это развитие атомной энергетики», — отметил он.

По словам министра, сооружение Белорусской АЭС является «не только гарантом укрепления энергетической безопасности страны», но и «качественно новых возможностей развития национальной экономики, внедрения самых передовых технологий, создания новых рабочих мест».

«С запуском БелАЭС страна получит надежный и экологичный источник энергии, который обеспечит почти 40% потребности страны в электрической энергии. Снижение выбросов углекислого газа составит более 7 млн тонн в год. Таким образом Республика Беларусь внесет свой вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата», — заявил Каранкевич.

По данным ГПО «Белэнерго», установленная мощность белорусской энергосистемы на начало 2021 года составляла около 10 074 МВт. Суммарная мощность «зеленых» установок составляла немногим менее 490 МВт, или около 4,8% мощности всей системы.

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