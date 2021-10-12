Беларусь не импортирует электроэнергию из РФ, — заявляет министр

Беларусь в настоящее время не импортирует электричество из России, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич 12 октября после открытия 25-го форума Energy Expo в Минске.

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«Импорт электрической энергии не осуществляется в октябре», — коротко отметил он.

Как сообщалось, 20 сентября член правления — временно исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга российской энергетической компании «Интер РАО» Александра Панина сообщила журналистам о производящейся с конца августа «достаточно крупной поставке» электроэнергии в Беларусь.

В тот же день Минэнерго Беларуси заявило, что импорт российской электроэнергии является дополнительной мерой «обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода». В министерстве сообщили, что в сентябре Беларусь намерена импортировать из РФ около 300 млн кВт•ч электричества, а в октябре закупки не планируются.

Импорт электроэнергии из России совпал с периодом, когда первый энергоблок Белорусской АЭС не выдавал электричество в сеть. Из-за сработавшей автоматической защиты турбогенератора он был отключен от сети с 12 июля по 4 октября.