Беларусь не импортирует электроэнергию из РФ, — заявляет министр

/ Экономика
Просмотров: 53

Беларусь в настоящее время не импортирует электричество из России, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич 12 октября после открытия 25-го форума Energy Expo в Минске.

Фото носит иллюстративный характер

«Импорт электрической энергии не осуществляется в октябре», — коротко отметил он.

Как сообщалось, 20 сентября член правления — временно исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга российской энергетической компании «Интер РАО» Александра Панина сообщила журналистам о производящейся с конца августа «достаточно крупной поставке» электроэнергии в Беларусь.

В тот же день Минэнерго Беларуси заявило, что импорт российской электроэнергии является дополнительной мерой «обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода». В министерстве сообщили, что в сентябре Беларусь намерена импортировать из РФ около 300 млн кВт•ч электричества, а в октябре закупки не планируются.

Импорт электроэнергии из России совпал с периодом, когда первый энергоблок Белорусской АЭС не выдавал электричество в сеть. Из-за сработавшей автоматической защиты турбогенератора он был отключен от сети с 12 июля по 4 октября.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия импорт электроэнергии

Другие материалы на эту тему:

Кремль пожертвовал белорусской «Комсомолкой», но постарается взять свое в другом

Кремль пожертвовал белорусской «Комсомолкой», но постарается взять свое в другом

Лукашенко играет на украинских фобиях Кремля

Лукашенко играет на украинских фобиях Кремля

Минск вынужден доказывать Москве свою ценность в качестве союзного щита

Минск вынужден доказывать Москве свою ценность в качестве союзного щита

Углубленная интеграция. Кремль играет вдолгую

Углубленная интеграция. Кремль играет вдолгую