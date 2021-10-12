Министр Каранкевич: союзная программа в энергетической сфере уже подготовлена

Мероприятия в рамках создания общего энергетического рынка Союзного государства Беларуси и России находятся в стадии разработки, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич 12 октября после открытия 25-го форума Energy Expo в Минске.

На вопрос, с какими исключениями была согласована союзная программа с РФ в энергетической сфере, когда появится единый энергетический рынок двух стран и какие мероприятия планируются, чиновник ответил: «Союзная программа действительно подготовлена, предусматривает несколько этапов создания общего рынка электрической энергии Союзного государства».

«Концептуально в этой союзной программе определены конкретные даты, а мероприятия находятся сейчас в стадии разработки, где будут более конкретно — уже на уровне даже субъектов хозяйствования — определены конкретные действия в дальнейшем», — сказал он.

На уточнение, что это за концептуальные даты, глава Минэнерго ответил: «Давайте дождемся, когда эти документы будут находиться в общем доступе».

Как сообщалось, 9 сентября в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали 28 союзных программ. Они вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца года.