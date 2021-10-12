Первый блок БелАЭС вывели на номинальную мощность, загрузить топливо во второй планируют к концу года

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Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на номинальную мощность, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич 12 октября после открытия 25-го форума Energy Expo в Минске.

«Первый энергоблок включен в сеть 4 октября. Он вышел и в настоящее время находится на номинальной мощности — 1.170 мегаватт. Электрическая энергия поступает во все регионы Республики Беларусь», — сказал он.

Чиновник напомнил, что на прошлой неделе на втором энергоблоке станции закончился этап горячей обкатки, в рамках которого «была проверена работоспособность основного оборудования и технологических систем реакторной установки». «Это подтверждение, что все работает на номинальных параметрах — за единственным исключением, что вместо топлива были загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. В рамках работы с имитаторами была проведена горячая обкатка», — пояснил он.

«В этом году планируется загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реакторной установки второго энергоблока. Топливо доставлено было в этом году, в апреле. Оно прошло входной контроль и сейчас находится в специальном хранилище. Включение в энергосеть и ввод второго блока в эксплуатацию планируется в 2022 году. Загрузка топлива планируется к концу года», — отметил Каранкевич.

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Из-за сработавшей автоматической защиты турбогенератора первый блок был отключен от сети с 12 июля по 4 октября.

Готовность второго блока составляет 90%. Физический пуск блока запланирован на этот год, ввод в эксплуатацию — на следующий. Ядерное топливо для второго блока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговая компания «АСЭ», которая является головной организацией инжинирингового дивизиона «Росатома».

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Виктор Каранкевич

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