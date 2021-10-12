Биржа: доллар и евро выросли на торгах 12 октября
На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепились аменрриканская и европейская валюты.
Доллар добавил 0,0038 пункта — 2,4758 белорусского рубля, а евро 0,0009 пункта — 2,8618 белорусского рубля.
Российский рубль потерял 0,0067 пункта — 3,4454 белорусского рубля за 100 российских.
На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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