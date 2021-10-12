Биржа: доллар и евро выросли на торгах 12 октября

/ Экономика
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На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепились аменрриканская и европейская валюты.

Доллар добавил 0,0038 пункта — 2,4758 белорусского рубля, а евро 0,0009 пункта — 2,8618 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,0067 пункта — 3,4454 белорусского рубля за 100 российских.

На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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