Впервые в Беларуси за сутки официально зарегистрировано более 2 тысяч заболевших COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2.038 пациентов с COVID-19 . Это новый рекорд суточной заболеваемости с начала пандемии.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, выписано 1.534 человека, умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

11 октября было зафиксировано 1.943 новых случая коронавируса, 10 октября — 1.979, 9-го — 1.998, 8-го — 1.995 случаев, 7-го — 1.983, 6-го — 1.991, 5-го — 1.978, 4-го — 1.872, 3-го — 1.899.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 561.753 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 535.790 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.319 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14.107 тестов на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (28.844) и втрое меньше, чем двумя днями ранее (43.082). Всего в стране проведено 8.903.439 тестов.

По информации Минздрава, 2 млн 429 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 754 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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